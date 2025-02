Jusqu'à 17 degrés ce vendredi: ce "coup de chaud" a-t-il un impact sur votre jardin?

Des températures qui se trouvent largement au-dessus des normales saisonnières, mais qui n'auront pas d'impact sur votre jardin, comme l'assure Sébastien Doutreloup climatologue à l'ULiège. "Sur la végétation, si c'est un coup de chaud très court, ça a assez peu d'impact. En réalité, pour que la végétation commence à sortir, à fleurir, à bourgeonner, il faut une température douce, mais sur une plus longue période. C'est clair que si on a un coup de chaud comme ça qui dure une ou deux semaines, là ça va activer clairement la végétation. Par contre ici, le coup de chaud qui dure deux jours ne va pas faire grand chose sur cette végétation."

Ce vendredi, le temps sera pratiquement sec et le soleil parfois masqué par de nombreux champs de nuages élevés et moyens, prévoit l'IRM. En Ardenne, il faudra d'ailleurs localement d'abord composer avec un peu de grisaille matinale. Les températures seront particulièrement douces, avec des maxima de 12°C en Hautes-Fagnes à 16 ou 17°C en plaine.

Les prévisions des prochains jours

Demain, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie, plus durables sur l'ouest du pays alors qu'elles seront entrecoupées de périodes sèches sur l'est. En fin de journée, des éclaircies et un temps sec gagneront le littoral. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent modéré qui virera du sud au sud-ouest.

Dimanche, la journée débutera sous la grisaille en beaucoup d'endroits. Les nuages bas et le brouillard céderont ensuite la place en cours de matinée à de larges éclaircies. L'après-midi, des nuages moyens et élevés arriveront par l'ouest mais le temps restera encore sec. Les températures seront encore assez douces, avec des maxima de 9 à 14 degrés. Le vent de sud, d'abord faible à modéré, deviendra modéré et à la mer assez assez fort.

Lundi, une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. A l'arrière, quelques éclaircies se développeront mais l'une ou l'autre averse pourra encore se produire. Les maxima se situeront entre 7 et 12 degrés, sous un vent modéré et à la mer plutôt assez fort de sud-ouest.