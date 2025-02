Bientôt un début de printemps? La chaleur s'installe en Europe, qu'en est-il de la Belgique pour les prochains jours?

Malgré le temps grisâtre d'aujourd'hui, les températures sont déjà plus douces. Et bonne nouvelle : ce n'est que le début. "Il va d'ailleurs faire de plus en plus doux, sans pour autant atteindre des records", précise Sabrina Jacobs. Pour rappel, à cette même période en 2019, on enregistrait des températures avoisinant les 20 degrés.

Si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisque les maxima atteindront 11 à 12 degrés, on s'en rapprochera demain avec des températures frôlant les 16 à 17 degrés.