La Belgique est couverte d'un voile de brouillard... mais comment se forme-t-il?

"C'est un air un peu plus doux qui nous provient de la mer du nord et donc qui amène également un peu d'humidité. Et cette douceur va finalement survoler encore des sols qui sont encore bien froids et bien gelés suite aux gelées assez sévères des journées précédentes", explique Pascal Mormal, météorologue à l'IRM.

C'est un voile qui s'est posé ce matin sur nos campagnes et nos villes pour finalement y rester toute la journée. Le brouillard recouvre tout, y compris les monuments les plus imposants.

Le brouillard se forme à la rencontre d'un sol froid et d'un air plus chaud, plus humide. La vapeur dans l'air se condense ainsi en gouttelettes d'eau, ce qui peut poser problème sur la route. Alors mieux vaut prendre des précautions.

Lorsque nous sommes au volant et que le brouillard tombe, ce sont ces gouttelettes d'eau microscopiques qui réduisent notre visibilité. "Dès qu'on a ces gouttelettes dans l'air, elles font obstacle à la lumière. Et donc on ne voit pas bien. Et si on utilise nos phares classiques, et bien cette lumière nous est renvoyée dans la figure. Donc ça ne sert à rien d'utiliser les phares classiques. On est obligé d'utiliser les phares anti-brouillards qui ont une autre couleur qui permet d'améliorer la visibilité. Parce que cette couleur traverse mieux ces petites gouttelettes d'eau", explique Pasquale Nardone, professeur de physique à l'Université Libre de Bruxelles.

Et ces gouttelettes vont encore rester plusieurs jours sur le territoire, au moins jusqu'à la fin de la semaine, avant de disparaître lorsque le soleil sera de retour.