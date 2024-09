La Birmanie confrontée à de vastes inondations dues au typhon Yagi

Des centaines de villageois près de la capitale birmane Naypyidaw tentent vendredi de fuir de graves inondations, provoquées par le typhon Yagi, dont le bilan a atteint plus de 280 morts dans les pays traversés en Asie du Sud-Est.

Le dernier bilan régional fait état d'au moins 280 morts dont 233 au Vietnam. En Birmanie, les autorités ont apporté un nouveau bilan de 36 morts, contre 17 jeudi. De nombreuses personnes sont encore portées disparues, laissant craindre un plus grand nombre de victimes.

Le nord du Vietnam, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie ont subi des inondations et des glissements de terrain après le passage de Yagi, qui a provoqué des déluges de pluie quand il s'est abattu sur la région le weekend dernier.

Quelque 50.000 personnes ont dû fuir leur maison en Birmanie, selon les autorités qui ont établi des camps pour les héberger.

"Nous avons marché avec de l'eau jusqu'au coup ce matin" a déclaré une femme du village de Sin Thay à l'AFP. "Nous sommes affamés et assoiffés, nous n'avons pas de nourriture depuis trois jours".

Des soldats ont sauvé des villageois habitant au coeur d'un réseau de rivières et de ruisseaux qui entoure cette capitale à basse altitude. Certains ont été obligés de patauger dans des eaux boueuses, tandis que les maisons et les plantations de bananes et canne à sucre environnantes ont été submergées.

"C'est la première fois que je vis de telles inondations" a raconté un homme près du village. "Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, c'est une expérience très effrayante".