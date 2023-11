La situation reste stable en Flandre occidentale

Le Westhoek est en proie à d'importantes inondations depuis plus d'une semaine. La relative sécheresse de ces dernières heures a entraîné une tendance à la baisse du niveau de l'eau dans l'ensemble de la région. Cette diminution se produit même plus rapidement que prévu à certains endroits. Des valeurs maximales ont encore été observées à Haringe (Poperinge) et Fintele (Lo-Reninge), mais ces chiffres ne représentent que la moitié des pics observés au cours des derniers jours.

À Dixmude et dans la commune voisine de Woumen, les seuils d'alerte n'ont pas été dépassés vendredi matin. La digue à proximité du terrain industriel Heernisse à Dixmude est toujours intacte, bien qu'elle ait subi des réparations mineures et que de faibles infiltrations aient été constatées à son sommet. Les experts de l'Agence flamande des voies hydrauliques surveillent de près la situation et sont prêts à intervenir si nécessaire.