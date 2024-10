Le 1722 activé pour risque de tempête ou d'inondation

Le Service public fédéral (SPF) Intérieur a annoncé mardi avoir activé le numéro 1722 pour risque de tempête ou d'inondation alors que l'Institut royal météorologique (IRM) a émis plus tôt dans la journée un avertissement de mauvais temps.

Outre ce numéro spécial, le service public recommande à la population d'introduire une demande d'assistance par le biais du guichet électronique (1722.be), ce dernier étant "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations dans lesquelles aucune vie n'est en danger".

Les citoyens sont invités à composer le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers en cas de dommages causés par la tempête ou de dégâts des eaux.

Le numéro 112 n'est, lui, à utiliser qu'en cas d'urgence, insiste le SPF Intérieur.

Selon l'IRM, la dépression Kirk sera à l'origine de précipitations abondantes entre mercredi matin et jeudi matin dans la moitié sud-est du pays.

L'institution avait émis plus tôt mardi une alerte orange à la pluie en province de Luxembourg, où des cumuls de 50 à 80 litres par mètre carré, voire un plus, pourront tomber en plusieurs endroits en 24 heures. L'IRM a par ailleurs émis une alerte jaune dans les provinces de Liège et de Namur, où des cumuls de précipitations de 25 à 50 litres par mètre carré sont attendus.