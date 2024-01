Le froid et un vent piquant toujours bien présents: découvrez les prévisions météo

La nuit prochaine sera à nouveau très froide avec un ciel généralement étoilé. Les températures redescendront entre -4°C dans la région côtière, -5 ou -6°C dans de nombreuses régions et -9°C ou moins sur les hauts plateaux de l'est de l'Ardenne. Le vent restera modéré d'est à nord-est.

Le temps sera froid et ensoleillé avec un vent piquant mardi. Les maxima se situeront entre 0°C dans de nombreuses régions et localement -3°C dans les Hautes Fagnes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement modéré d'est à nord-est.

Jeudi , le temps restera froid avec un ciel d'abord ensoleillé. Des bancs de nuages bas envahiront ensuite le pays à partir du nord en cours d'après-midi avec parfois quelques faibles pluies ou bruines, surtout dans la région littorale. De l'air un peu plus doux accompagnera ces nuages bas. Les températures remonteront l'après-midi entre 1 et 6°C. Sur le sud-est du pays, elles ne dépasseront pas 0 à 3°C.

Mercredi sera également une journée ensoleillée mais froide. Quelques voiles de nuages moyens ou élevés pourront temporairement faire leur apparition. Après les fortes gelées matinales, les températures remonteront entre -1 et 1°C sur l'ensemble du territoire. Le vent restera généralement modéré d'est à nord-est.

Samedi, la grisaille devrait se maintenir avec éventuellement un peu de bruine le matin ou localement de la brume ou du brouillard.

Dimanche et lundi, la nébulosité sera abondante, et des averses traverseront notre pays à partir du nord-ouest. En Ardenne, elles prendront la forme de neige ou de neige fondante. Ailleurs, elles se produiront généralement sous forme de pluie, voire parfois d'averses hivernales. Les maxima varieront aux alentours de 3 ou 4 degrés dans le centre du pays. Le vent viendra généralement du secteur ouest à nord-ouest. Il sera modéré dimanche et plutôt faible lundi.