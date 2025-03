Le printemps est encore loin: voici les prévisions météo, peu réjouissantes, pour ce premier week-end de mars

La grisaille matinale sera parfois assez tenace samedi matin, selon les dernières prévisions de l'IRM. Quelques gouttes de bruine ne sont pas exclues. La couverture nuageuse se morcellera ensuite par endroits pour laisser la place à des éclaircies l'après-midi, surtout dans la région côtière. Les maxima varieront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'est et 7 degrés sur l'ouest du pays.

La nuit prochaine sera plus froide avec un ciel généralement étoilé. Quelques nappes de brouillard givrant se formeront également de manière localisée. Les minima varieront entre 0 degré sur l'ouest du pays et localement -6 degrés dans les Cantons de l'Est.