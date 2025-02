Le soleil va-t-il rester pour cette première semaine de vacances? Voici les prévisions météo de la semaine

Ce lundi, il fera très nuageux à couvert avec de la pluie. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus sec dans l'ouest et le nord-ouest. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés en Campine. Le vent sera modéré, à temporairement assez fort en bord de mer, de sud à sud-ouest avec des rafales autour de 50 km/h.

Mardi

Le ciel restera gris. Nous pourrions profiter d’un temps temporairement plus sec en début de matinée. Ensuite, il faudra composer avec le passage d’une nouvelle perturbation à l'origine de pluie. En fin d'après-midi et en soirée toutefois, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest. Les maxima varieront autour de 9 degré dans le centre.

Mercredi

La journée débutera avec d’assez belles éclaircies en basse et en moyenne Belgique alors que des nuages bas recouvriront la haute Belgique avec encore quelques gouttes de pluie. Ensuite, la nébulosité deviendra plus variable. Puis davantage de nuages sont prévus à l’approche d’une nouvelle perturbation qui donnera les premières précipitations sur l’ouest en fin de journée. La zone de pluie transitera vers le centre et l'est durant la nuit suivante. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés en plaine.

Jeudi

Il fera partiellement à parfois très nuageux avec la possibilité d'une averse locale. Les maxima oscilleront autour de 9 degré dans le centre.

Vendredi

Au matin, de faibles gelées sont prévues par endroits avec parfois de larges éclaircies. Plus tard, la nébulosité deviendra variable et il fera généralement sec. Les maxima seront compris autour de 9 ou 10 degrés dans le centre.