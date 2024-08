L'est reste arrosé, l'ouest retrouve petit à petit le soleil

Sur la majeure partie de l'ouest du pays, le temps sera plus sec, avec des éclaircies s'étendant depuis le littoral. Le thermomètre affichera 22°C en haute Ardenne, 23°C à la Côte, 24 ou 25°C sur le centre et l'ouest et 26°C en Campine. Le vent soufflera faiblement à modérément de secteur ouest.

Les averses orageuses qui tomberont encore sur le centre et l'est du pays pourront être assez fortes. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune aux orages sur toute la Wallonie à l'exception de la province de Hainaut, Bruxelles ainsi que les provinces flamandes d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand. L'avertissement est en vigueur jusque 19h00.

Les dernières averses orageuses devraient quitter la Belgique mercredi soir en direction de l'Allemagne. La nuit sera dès lors plus calme que la veille, avec un ciel peu nuageux. Des bancs de nuage pourront cependant se former en fin de nuit et du brouillard pourra envelopper certaines parties de l'Ardenne. Il fera entre 11 et 17°C.

Jeudi sera une journée sèche et ensoleillée dans la plupart du pays. L'IRM n'exclut néanmoins pas une petite averse isolée en Ardenne durant l'après-midi. Le mercure permettra encore aux vacanciers de déguster des plaisirs glacés, avec 23°C en haute Ardenne et au littoral, et 25 ou 26°C ailleurs. Le vent se renforcera pour devenir généralement modéré.

La nébulosité deviendra plus abondante dans la nuit de jeudi à vendredi et la semaine se terminera sous la pluie, avec une zone perturbée qui traversera très lentement la Belgique vendredi depuis le littoral. Le sud-est ne sera touché qu'en fin de journée.