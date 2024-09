Maroc: nouvelles inondations dans le sud, deux morts

Deux personnes sont mortes, 14 sont portées disparues et 13 ont été secourues, d'après un bilan provisoire des autorités, publié dans un communiqué.

Le Maroc fait face à sa pire sécheresse depuis près de 40 ans, qui dure depuis six ans et menace le secteur clé de l'agriculture (11 à 14% du PIB et plus d'un tiers de la population active).

D'après des experts, ces pluies rares peuvent permettre, à l'échelle locale, de faire remonter les niveaux de certains barrages et réalimenter les nappes phréatiques, mais celles-ci nécessitent des pluies dans la durée pour se recharger à un niveau normal après une longue sécheresse.