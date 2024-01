Menace d'intempéries hivernales sur la côte nord-est des États-Unis

Une alerte à la "tempête hivernale" a été émise pour tout le week-end, de vendredi soir à dimanche soir. Des précipitations de pluie, neige, glace, et du verglas sur les routes sont attendus avec à la clé de possibles coupures de courant, arbres arrachés, et un potentiel chaos dans les transports routiers, ferroviaires et aériens.

La mégapole de New York et ses 8,5 millions d'âmes n'ont pas vu de chute de neige conséquente depuis près de deux ans et l'hiver 2022, quand le "blizzard du siècle" et plus d'un mètre de neige dans l'immense État de New York avaient provoqué des dizaines de morts.