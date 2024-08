Météo: ce mardi promet d'être le plus beau jour de la semaine, à quoi faut-il s'attendre ensuite?

Le temps sera d'abord ensoleillé avec des voiles d'altitude sur l'ouest. En cours de journée, la nébulosité augmentera quelque peu depuis l'ouest, mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima s'échelonneront de 24°C à 28°C, voire 29°C localement, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest. Dans l'ouest du pays, le vent virera progressivement à l'ouest/nord-ouest l'après-midi.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera nuageux avec de la pluie et un risque d'averses orageuses. Les températures descendront à des valeurs comprises entre 14 et 18 degrés.