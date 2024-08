Météo du week-end: il faudra encore un peu de patience avant de retrouver un temps estival

Aujourd'hui, la nébulosité sera abondante samedi, avec quelques pluies intermittentes sur le centre et le sud-est du pays qui se concentreront davantage sur le sud du sillon Sambre-et-Meuse dans l'après-midi. En Flandre, le temps redeviendra généralement sec avec des éclaircies qui se propageront par le littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ce soir, des pluies plus importantes et éventuellement accompagnées d'une averse orageuse aborderont l'Ardenne.

Les maxima varieront entre 20°C en haute Ardenne, 22°C en bord de mer et 24°C en Flandre. Le vent faible de direction variable deviendra temporairement modéré d'ouest à nord-ouest. La nuit prochaine, des pluies localement assez abondantes traverseront les régions situées au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dans les autres régions, le temps restera généralement sec avec des éclaircies en Flandre, qui gagneront le centre du pays en fin de nuit. Les minima varieront entre 14 et 17°C. Le vent sera faible d'ouest à nord-ouest ou de direction variable.