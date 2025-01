Météo: la neige va déjà faire son retour en Belgique, l'alerte jaune aux conditions glissantes levée

Le temps sera ensoleillé au nord du sillon Sambre-et-Meuse vendredi matin, tandis que le ciel sera généralement gris au sud avec des visibilités réduites. Après une matinée froide avec de faibles gelées dans l'intérieur des terres et des conditions localement glissantes, les températures augmenteront vers des valeurs de -2 ou -3°C sur les Hautes Fagnes et 6°C à la Côte.

Le vent soufflera modérément d'ouest à sud-ouest dans les terres. À la mer, il sera plutôt modéré à assez fort de nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, le ciel sera nuageux et quelques averses hivernales pourront toucher essentiellement le nord-est du pays. Des éclaircies seront aussi présentes, notamment sur l'ouest. Les minima s'échelonneront de -5°C en Ardenne à 0 ou 1°C à la mer, sous un vent souvent faible de sud-ouest.

Samedi

Samedi matin, des éclaircies seront encore possibles malgré des nuages bas parfois nombreux. L'après-midi, le ciel se couvrira à l'approche d'une perturbation depuis la France. Celle-ci n'atteindra le pays que dans la nuit de samedi à dimanche, mais les premières précipitations s'annoncent hivernales avant l'arrivée de la pluie. Les maxima seront compris entre -2°C en Ardenne et 3°C en plaine, sous un vent faible qui reviendra au sud-est.

Dimanche

Dimanche, le ciel sera très nuageux à couvert avec pas mal de pluie. En début de matinée, de la neige fondante sera temporairement encore possible dans le nord-est. L'après-midi, le temps sera plus sec avec des pluies plutôt intermittentes. Il fera plus doux avec des maxima de 5 ou 6°C en Ardenne, 11°C dans le centre et 13°C sur l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort, et assez fort à la mer, de sud-sud-ouest avec des pointes de 60 à 70 km/h.