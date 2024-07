Météo: quelques draches nationales localisées au programme de ce 21 juillet

Pour la fête nationale ce dimanche, le temps sera variable avec des éclaircies et quelques averses, parfois encore orageuses surtout dans l'est du pays, indique l'IRM à l'aube. Les maxima varieront de 21 à 26 degrés.

Le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux parfois nombreux et porteurs de quelques averses localisées. Elles pourront d'ailleurs s'accompagner d'orages, et ce, principalement dans la partie est du territoire.

En soirée et la nuit prochaine, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec un risque de quelques averses, surtout dans l'est. En seconde partie de nuit, le temps deviendra plus sec sur l'ouest avec le retour d'éclaircies. Ailleurs, des champs de nuages bas seront par moments relativement abondants. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest à nord-ouest. Les minima se situeront entre 14 et 17 degrés.

Lundi, le ciel sera changeant avec temporairement encore le risque de quelques averses locales le matin ou à la mi-journée. Ensuite, le temps deviendra généralement sec avec des maxima de 19 à 24 degrés.

Mardi, l'IRM prévoit des averses sur la plupart des régions avec, localement, un risque d'orage. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra sec et assez ensoleillé à la côte. De larges éclaircies se développeront aussi dans l'intérieur des terres en fin de journée. Les maxima seront compris entre 17 ou 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 ou 23 degrés dans le centre.