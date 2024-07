"On s'amuse comme des petits fous": le Bal national donne le coup d'envoi des festivités du 21 juillet

La 21e édition du Bal National a eu lieu ce samedi soir au cœur des Marolles bruxelloises, sur la place du Jeu de Balle. Vers 20h, environ 7.200 personnes s'étaient déjà rassemblées sur la place, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/ Ixelles. Vers la fin de la soirée, la police avait dénombré plus de 15.000 personnes.

Alors que le mercure avoisinait les 30 degrés, le Bal a été ouvert dès 19h par un échauffement de danse proposé par le collectif Upside Down. "Cette belle fête peut enfin commencer, après plusieurs jours de préparation en coopération avec les commerçants, les marchands et les habitants des Marolles", s'est réjoui le fondateur de l'ASBL Bal national, Frank Anthierens.

Et ça a plu au public visiblement. Victoire, venue de France, est conquise: "J'adore, je passe un bon moment." Ingrid et son groupe s'amusent "comme des petits fous". Mettre l'ambiance, les Belges savent faire.

La soirée, dont la fin était prévue aux alentours de 00h50, s'est clôturée avec les performances de DJ El Bacha et FC Bokken. "Le Bal national demeure un moment où l'ouverture et la rencontre sont de mise, et un endroit où tout le monde est le bienvenu - sans quelconque distinction", a conclu le fondateur de l'association Bal national.