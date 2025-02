Météo: sortez couverts, pluie et averses attendues ce mardi, des coups de tonnerre possibles

Ce mardi, la nébulosité augmentera assez rapidement depuis la France avec déjà un risque d'ondées locales.

L’après-midi, une zone de pluie structurée progressera depuis la France vers nos régions et sera plus active sur l'est et le sud-est du pays avec là également la possibilité de quelques averses soutenues. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu.

Ce soir et cette nuit, la perturbation déjà présente concernera encore l'est du territoire avec là des précipitations qui pourront être abondantes localement. Ailleurs, un temps plus sec avec progressivement quelques éclaircies est prévu. Les minima seront compris entre 1 et 5 degrés. Le vent faible à modéré de nord-ouest s’orientera ensuite au secteur ouest à sud-ouest.