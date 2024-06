Nuages et averses seront le couple du week-end

Si des éclaircies tenteront de poindre vendredi après-midi et samedi matin, les averses animeront une nouvelle fois le ciel ces prochains jours, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures ne dépasseront pas les 18 degrés ce week-end.

Quelques éclaircies alterneront avec d'abondants champs nuageux cet après-midi, prévient l'IRM. La tendance aux averses s'accentuera en fin de journée, avec un risque plus important de pluies intenses au fil des heures. Des coups de tonnerre ne sont pas non plus à exclure. Les maxima iront de 13 degrés en Hautes-Fagnes à 20 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré à parfois assez fort de sud-ouest.

Le temps sera plus sec avec des éclaircies, samedi matin, avant le développement de nouvelles averses dans l'après-midi, principalement sur le nord-ouest du pays. Comme la veille, le mercure se stabilisera à 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans le centre du pays. Éole se voudra par contre plus puissant : des rafales de 60 km/h de secteur sud-ouest sont possibles.

Dimanche, après une nuit entre averses et éclaircies, le ciel se garnira à nouveau de nombreux nuages, accompagnés de quelques averses. Les températures ne grimperont toujours pas, entre 14 et 15 degrés sur le relief ardennais jusqu'à 18 degrés en Campine. Le vent, de sud-ouest, sera généralement modéré et à la mer assez fort.

Les maxima devraient enfin connaître une hausse dès lundi avec 21 à 22 degrés en début de semaine.