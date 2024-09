Nuages et éclaircies se partageront le ciel samedi après-midi

Le temps sera sec avec un ciel partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes samedi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Au littoral, le soleil fera son retour entre quelques voiles d'altitude. Les maxima oscilleront entre 11 degrés dans les Hautes Fagnes et 18 degrés à l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré, de secteur ouest à nord-ouest en Flandre et de secteur nord dans le sud du pays.

Samedi soir, les éclaircies s'élargiront, avant le retour de nuages et de quelques bancs de brouillard isolés en cours de nuit. Il fera à nouveau très frais avec des minima oscillant entre 2 ou 3 degrés en Haute Ardenne et 10 degrés à la Côte, sous un vent faible de direction variable.

La journée de dimanche débutera sous un temps ensoleillé sur la plupart des régions. Dans l'ouest et le nord-ouest du territoire, quelques champs nuageux seront déjà présents en matinée. En cours de journée, cumulus et éclaircies alterneront dans l'intérieur des terres. Des nuages élevés feront également leur apparition sur l'ouest depuis le littoral au cours de la journée. Le temps restera sec et deviendra un peu plus doux, avec des maxima compris entre 14 et 19 degrés.