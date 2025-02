Paysage féerique et inhabituel à la côte belge: la neige a recouvert le littoral

Les habitants et touristes de la côte belge se sont réveillés avec un paysage magnifique ce dimanche. De la neige a fait son apparition et a recouvert la digue et les végétations.

Les stations balnéaires comme La Panne, Saint-Idesbald ou encore Bray-Dunes offrent une vue presque féerique. C'est assez inédit de voir autant de neige à la côte.