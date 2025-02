Une tempête de neige provoque de nombreux accidents en Suède: plus d'une centaine de blessés

Une tempête de neige à l'est de la Suède a provoqué samedi d'importants accidents dans les environs d'Uppsala. Des dizaines de véhicules ont été impliqués et plus d'une centaine de personnes blessées ont dû être envoyées à l'hôpital. Des mesures d'urgence ont été prises temporairement dans ces établissements le temps de gérer l'afflux de blessés.

L'un des accidents a mené à une collision entre 95 véhicules et 106 personnes ont dû être hospitalisées. Deux d'entre elles ont été emmenées aux soins intensifs.