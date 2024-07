Plusieurs camps d'été ont dû être évacués mardi

Partager:

Plusieurs camps d'été des mouvements de jeunesse ont dû être évacués mardi en raison des fortes pluies et des orages qui ont frappé la Belgique.

Du côté des Scouts, ce sont quatre camps qui ont dû être évacués et relogés. A Paliseul, deux camps ont été évacués et relogés dans un centre sportif et chez le propriétaire. A Rochefort, un camp a dû être relogé dans une salle communale, tandis qu'un autre a été évacué et relogé à Durbuy. Les Scouts ne déplorent que des dégâts matériels. D'autres camps ont subi des dégâts matériels, principalement des tentes déchirées, sans toutefois devoir être évacués, ajoutent les Scouts, qui ne déplorent aucun blessé.

Les Scouts et Guides Pluralistes ont vu deux de leurs camps évacués mardi. Un des deux groupes était en camp sous tentes à Lanquesaint (Ath), et l'autre en camp sous tentes à Winnenne (Beauraing). Ce sont des troupes (scouts/guides de 12-16 ans) originaires d'Auderghem et de Malmedy. Ici aussi, on ne déplore que des dégâts matériels (tentes endommagées, matelas/sacs de couchages détrempés...). Tout est mis en place pour que les camps puissent reprendre normalement, précise la fédération. Chez les Guides, quelques camps ont été touchés et l'un d'entre eux a dû être relogé en urgence dans une salle communale à Beauraing. Les Guides ont pu rentrer sur leur camp mercredi. La cellule de crise des Guides a été contactée à six reprises mardi. La Fédération nationale des Patros, qui dispose d'un système de permanence SOS Camp pour répondre aux urgences, ne constate pour sa part que des dégâts matériels légers (des tentes arrachées ou trouées), mais tout est sous contrôle, selon le Patro.