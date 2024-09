Prévisions météo: bonne nouvelle, le thermomètre va grimper

Ce dimanche, il fera d'abord ensoleillé sur la plupart des régions et, en cours de journée, cumulus et éclaircies alterneront, selon les dernières prévisions de l'IRM. Des nuages élevés feront plus tard également leur apparition sur l'ouest depuis le littoral mais le temps restera sec avec des maxima en hausse, entre 13 et 19°C.

En soirée, la nébulosité augmentera depuis l'ouest et durant la nuit, une faible perturbation traversera le pays d'ouest en est avec parfois quelques faibles pluies. Les minima varieront entre 10 et 14°C.