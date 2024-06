Prévisions météo: de nouvelles averses attendues ce vendredi, peut-on espérer un retour du soleil ce week-end?

Des pluies ou des averses sont attendues ce vendredi, surtout sur la moitié est du territoire: elles pourraient à nouveau être localement intenses, voire orageuses, indique l'IRM dans ses dernières prévisions. L'ouest du pays pourrait y échapper et bénéficier d'un temps plus lumineux.

Dans le courant de l'après-midi ou en soirée, le temps deviendra graduellement plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 16 et 22°C, sous un vent faible à modéré revenant au secteur nord-ouest.

En soirée, les dernières averses quitteront l'est du territoire pour laisser place à un temps généralement sec avec des éclaircies temporairement plus larges. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra à nouveau plus nuageux avec un risque croissant de pluie ou d'averses le long de la frontière française. Les minima seront compris entre 8 et 14°C, sous vent faible à modéré, d'abord de secteur ouest à nord-ouest, revenant plus tard au secteur sud-ouest et devenant assez fort à la côte.