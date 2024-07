Prévisions météo: l'alerte jaune pour la pluie prolongée sur la quasi-totalité de la Belgique

Partager:

Le temps sera d'abord pluvieux vendredi avec quelques orages possibles, mais l'après-midi, la zone de pluie quittera le territoire en direction des Pays-Bas, prévoit l'IRM. Le ciel restera toutefois très nuageux avec encore des averses par moments. Les maxima seront de 14 à 20 degrés.

En matinée, le ciel sera très nuageux avec, en beaucoup d'endroits, des pluies ou des averses parfois orageuses et assez soutenues sur la moitié est du pays. Les précipitations pourront être abondantes dans certaines régions. L'IRM rappelle qu'un avertissement jaune est en vigueur en matinée sur tout le sud du pays et une bonne partie du nord, avec des précipitations abondantes, pouvant mener à des cumuls compris entre 20 et 50 l/ m2 - et très localement davantage - en 24 heures, ou même en 6 heures de temps par endroits.

"Il n'y a toujours pas d'unanimité dans les prévisions quant à la localisation exacte des plus fortes pluies. Même si les conditions d'une alerte orange au niveau provincial ne sont pas satisfaites, des problèmes pourraient être observés par endroits", avise encore l'IRM. Dans ce contexte, le SPF Intérieur a annoncé jeudi l'activation du numéro 1722. L'après-midi, la zone de pluie quittera le territoire et se décalera vers les Pays-Bas. Le ciel restera toutefois très nuageux avec des averses par moments. Les maxima seront compris entre 14 et 16 degrés sur de nombreuses régions et 20 degrés dans le sud du pays, sous un vent modéré de secteur nord. Samedi matin, sous une nébulosité assez abondante, de nouvelles averses traverseront les régions situées au nord du sillon Sambre-et-Meuse alors qu'il fera plus sec sur la moitié sud. L'après-midi, alors que les averses se raréfieront en basse et en moyenne Belgique avec davantage d'éclaircies, c'est en haute Belgique que le risque de précipitations augmentera. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés dans le centre, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Dimanche, après dissipation des éventuels bancs de brouillard ou nuages bas, le temps sera ensoleillé. Dans le courant de la journée, quelques champs nuageux masqueront parfois le soleil et pourraient laisser échapper une ondée très locale; le temps devrait néanmoins rester sec en beaucoup d'endroits. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement faible de sud-ouest. Lundi, le temps sera d'abord sec et ensoleillé. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux avec, l'après-midi ou en soirée, un risque croissant d'averses ou d'orages. Il fera sensiblement plus chaud avec des maxima de 22 ou 23 en Hautes-Fagnes à 26 ou 27 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est, et plus tard temporairement de direction variable. Mardi, le temps devrait être légèrement variable avec un ciel partagé entre (larges) éclaircies et champs nuageux donnant parfois lieu à quelques ondées ou averses par endroits. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en Campine, sous un vent généralement modéré, et à la côte assez fort, de sud-ouest.