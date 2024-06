Prévisions météo: le soleil va-t-il réapparaître ce dimanche ?

La journée de dimanche commencera sous la grisaille avec encore quelques faibles pluies ou de la bruine au sud du sillon Sambre et Meuse et de mauvaises visibilités sur le relief, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Mais au fil des heures, le temps deviendra sec partout et des éclaircies se développeront à partir du nord-ouest. Durant l'après-midi, elles s'élargiront sur l'ouest et plus tard sur le centre aussi.