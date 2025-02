Prévisions météo: mieux vaut profiter du soleil de ce dimanche

Dimanche soir , la nébulosité continuera à augmenter depuis l'ouest, puis au cours de la nuit, de périodes de faibles pluies toucheront d'abord la partie occidentale du pays puis aussi le centre. Sur la partie orientale, le temps devrait encore rester généralement sec jusqu'à l'aube. Les minima seront très doux, oscillant entre 5 et 10°C. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré dans l'intérieur et deviendra assez fort à la mer, avec des rafales autour de 50 km/h.

Lundi, la Belgique se réveillera sous un ciel très nuageux et la pluis gagnera rapidement toutes les régions. Il fera plus sec dans l'après-midi, sur l'ouest et le nord-ouest. Les maxima se situeront entre 8°C en Hautes Fagnes et 13°C en Campine. Le vent sera modéré dans les terres mais assez fort à la Côte où l'on attend des rafales jusqu'à 50km/h.

Mardi, le ciel restera gris. Mais il devrait faire sec en début de matinée, puis il faudra composer avec le passage d'une nouvelle perturbation qui pourrait amener des "pluies copieuses" par endroits. Les maxima varieront entre 6 et 10°C.

Mercredi aussi, la journée débutera au sec avant que le temps ne se dégrade progressivement pour amener de nouvelles précipitations dans le courant de l'après-midi, d'abord sur l'ouest du pays.