Prévisions météo: un lundi doux et globalement sec, mais quid pour les jours suivants?

Un flux de sud à sud-ouest apportera de l'air maritime moins doux sur notre pays. Celui-ci circulera à l'arrière d'une perturbation associée à un noyau dépressionnaire sur les îles britanniques. Mardi, ce noyau se déplacera vers le sud de la Scandinavie et de l'air maritime plus frais atteindra alors notre pays.

Ce matin, le temps sera encore très nuageux sur la plupart des régions, avec encore quelques averses. Plus tard en matinée, ces averses s'évacueront vers les Pays-Bas et l'Allemagne, puis des éclaircies feront leur apparition. L'après-midi, le temps sera souvent sec, à quelques averses locales près. Les maxima, un peu moins doux, oscilleront entre 16 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19, voire localement 20 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de sud-ouest revenant au sud en fin de journée.

Ce soir et au début de la nuit suivante, de larges éclaircies resteront présentes avec un temps généralement sec. Après minuit, la nébulosité augmentera au sud du sillon Sambre et Meuse avec progressivement quelques averses. Ailleurs, le temps restera généralement sec mais de la brume ou un banc de brouillard pourront se former par endroits. Les minima descendront entre 10 et 13 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud.