Prévisions météo: un temps ensoleillé attendu après le brouillard, mais pas partout

La grisaille et le brouillard domineront jeudi matin avant des éclaircies, tandis que le froid persistera avec des températures comprises entre -6°C et 6°C.

Toutefois, la grisaille pourra persister plus longtemps dans certaines régions, notamment dans le nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront entre 2 et 6 degrés. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est, en Ardenne, faible à modéré d'est.

Ce soir et cette nuit, de la brume, du brouillard (givrant) et des nuages bas se reformeront surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, des éclaircies seront encore possibles, surtout en haute Ardenne. Les minima varieront entre -1 degré et -3 degrés en plaine, jusqu'à -6 degrés en Haute Fagnes sous un vent faible et variable ou de secteur est à sud-est.

Vendredi matin, il fera d'abord froid, avec des bancs de brouillard givrant principalement dans la moitié nord du pays et dans l'extrême sud. En Ardenne, le ciel sera serein. Pendant la journée, le ciel restera gris à l'ouest et au nord. Au centre, le brouillard pourrait éventuellement se dissiper progressivement pour laisser place à du soleil. En Ardenne, il fera ensoleillé toute la journée. Les températures maximales varieront entre des valeurs juste au-dessus de zéro degré dans les zones où le brouillard persistera, et jusqu'à +6 degrés en Haute Ardenne. Il y aura peu de vent.

Ce week-end, le soleil brillera en Ardenne. Dans les autres régions, les éclaircies resteront assez localisées et la grisaille persistera par endroits, surtout dans l'ouest. Les maxima varieront entre 0 et 2 degrés, et jusqu'à 6 degrés en Ardenne.