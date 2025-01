Prévisions météo: une double alerte jaune encore en vigueur ce matin, que nous réserve le ciel ce week-end?

Un week-end froid et gris en perspective, avec des brouillards givrants, des nuages bas persistants et quelques averses de neige locales, selon l'IRM.

La journée de samedi sera grise et froide, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le brouillard givrant et/ou les nuages bas ne se dissiperont que difficilement et le temps pourra rester gris toute la journée dans certaines régions.

Les probabilités d'ensoleillement sont plus élevées sur l'extrême ouest et le nord-ouest, ainsi que sur l'extrême sud en cours de journée. Sur l'extrême ouest, quelques averses de neige locales ne sont pas exclues le matin.

En fin de journée, quelques averses de neige locales seront également possibles ailleurs. Dans de nombreuses régions, les maxima se situeront autour de 0 degré. Là où les éclaircies deviendront suffisamment larges, le mercure pourra grimper jusqu'à +2 à +3 degrés l'après-midi. À la côte, des maxima de +4 à +5 degrés seront possibles. Le vent sera faible et variable.

En soirée et durant la nuit, on s'attend à nouveau à des bancs de brouillard givrant ou des nuages bas en de nombreux endroits. Les minima se situeront entre -2 et -7 degrés. À la mer, ces températures oscilleront autour de 0 degré. Le vent restera faible et variable.

Dimanche, le temps sera calme et généralement sec avec de nombreux champs de nuages bas et des éclaircies occasionnelles. Les maxima sont compris entre -1 degré en Haute Ardenne et +6 degrés près de la mer. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de nord.