Rafales, ciel changeant et averses samedi

Aujourd'hui, le temps sera venteux et le ciel changeant avec des éclaircies et des champs nuageux parfois nombreux et porteurs d'averses. Celles- ci pourraient devenir plus intenses l'après- midi et être ponctuées d'un coup de tonnerre, notamment dans le nord- est du pays. Les maxima varieront de 9 degrés en Ardenne à 13 ou 14 degrés en plaine. Le vent sera assez fort à fort, et à la mer même parfois très fort, et virera à l'ouest-sud-ouest avec des rafales de 70 à 80 km/ h.