Sec jeudi après-midi, avant l'arrivée d'une zone de fortes pluies

Jeudi soir, le ciel sera d'abord changeant. Ensuite, la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest et, vers la fin de la soirée, quelques averses locales seront possibles. En seconde partie de nuit, une active zone de pluie atteindra la Belgique à partir du sud-ouest. Quelques fortes averses, éventuellement orageuses, et donnant lieu à d'importants cumuls de précipitations en peu de temps seront possibles. Le temps restera probablement plus sec à la Côte. Les minima se situeront entre 13°C en Ardenne et 17°C en Lorraine belge.

Vendredi, le ciel sera très nuageux le matin avec, en beaucoup d'endroits, des pluies ou des averses éventuellement encore orageuses. Les précipitations pourraient encore être abondantes dans certaines régions. L'après-midi, la zone de pluie quittera la Belgique et se décalera vers les Pays-Bas. Le ciel deviendra alors changeant à très nuageux avec encore quelques averses locales. Les maxima seront compris entre 15°C et 20°C, sous un vent modéré de secteur nord.