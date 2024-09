Un dimanche chaud mais couvert

Il fera chaud et couvert ce dimanche après-midi, avec un faible risque de pluie. Les maxima varieront entre 20 et 24 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité sera généralement abondante, avec des averses localement intenses et orageuses. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en plaine.

Lundi matin, le temps sera encore très nuageux sur la plupart des régions, avec des averses plus présentes sur la partie orientale du territoire. Plus tard en matinée, ces averses s'évacueront vers les Pays-Bas et l'Allemagne, puis des éclaircies feront leur apparition. L'après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé et généralement sec. Les maxima seront un peu moins élevés et oscilleront entre 16 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19, voire localement 20 degrés en plaine.