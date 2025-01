Un moment à ne pas louper: les amateurs de glisse peuvent encore savourer dans les Cantons de l'Est

Dimanche, il était possible de profiter des joies de la glisse dans neuf centres de sports d'hiver des Cantons de l'Est, ressort-il du bulletin d'enneigement publié en ligne par le bureau de tourisme local. À skis ou en luge, 28 pistes au total étaient praticables.

À la Baraque Michel et au Signal de Botrange, dans les Hautes Fagnes, toutes les pistes sont ouvertes, mais il faudra dessiner son chemin dans la neige. Du côté de Losheimergraben, les promeneurs profiteront de 13 centimètres de flocons sur des pistes tracées. Un peu plus au nord, les parcours de 2 km et 4 km de Weywertz sont accessibles et feront la joie des enfants. À moins que ceux-ci n'optent pour la luge, puisque la piste dédiée est également ouverte.

Près de Malmedy, le Mont Spinette accueillera les badauds et sportifs pour 4 ou 11 kilomètres de piste. Rocherath et son point culminant à 650 mètres, Herzebösch et deux de ses quatre itinéraires (2 ou 5 km), Ternell et ses 15 centimètres sur deux parcours (tracé ou non) offrent aussi un bon bol d'air. Le domaine d'Ovifat fera pour sa part le bonheur de celles et ceux qui préfèrent le ski alpin (ou la luge).

À partir de mercredi, il faudra sans doute ranger luges et bâtons, l'Institut royal météorologique prévoyant des minima au-dessus de 0°C.