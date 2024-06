Un week-end entre éclaircies et averses

Le temps restera sec vendredi après-midi, avec des éclaircies et des cumulus ou quelques nuages élevés, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. À la mer, le temps sera souvent ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 19°C en hautes Fagnes à 24°C en Campine et en Lorraine Belge. Dans la soirée, le ciel sera partiellement à peu nuageux. Les minima varieront cette nuit entre 8 et 13°C.

Samedi, le temps sera d'abord généralement ensoleillé avec dans le sud davantage de nuages. En journée, la nébulosité augmentera partout et dans l'après-midi, quelques averses pourront se produire localement. Les maxima se situeront autour de 20°C à la mer, autour de 24°C dans le centre et jusqu'à 26°C en Campine et dans l'extrême sud du pays. Le vent sera faible et variable et plus tard parfois modéré de nord à nord-est.

En début de soirée samedi, des averses (orageuses) se déclencheront mais sur l'ouest et le nord-ouest, le temps restera généralement sec. Plus tard en soirée et la nuit suivante, une zone pluvio-orageuse active transitera sur le pays depuis la France avec surtout sur la moitié sud-est du pays des précipitations abondantes et d'intenses averses orageuses. Sur l'ouest et le nord-ouest par contre, le temps restera généralement sec.