Une nébulosité abondante, avec de la pluie l'après-midi

Le ciel s'ennuagera rapidement par le sud-ouest ce samedi et, l'après-midi, une zone de pluie traversera le territoire à partir de la France. Dans le nord-ouest du pays, le temps pourrait devenir plus sec, avec même quelques éclaircies possibles l'après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés en Ardenne et de 12 à localement 14 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré qui virera au secteur sud.

Ce soir et cette nuit, alors que les précipitations quitteront progressivement le pays par le sud-est, une nouvelle et faible zone de pluie et d'averses arrivera par le littoral. Les régions plus au sud pourront, cette fois-ci, être épargnées. On notera qu'à l'avant et à l'arrière de cette zone de pluie, des éclaircies pourront être observées. Les minima s'échelonneront de 4 degrés en Ardenne à 10 ou 11 degrés à la mer. Le vent modéré de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir parfois assez fort à la mer tout en virant au secteur ouest à nord-ouest.

Demain, le temps sera souvent ensoleillé avec la présence de nuages élevés. L'après-midi, des champs de nuages se développeront. Le temps sera généralement sec, à une ondée locale près le long des frontières du nord et sur le relief. En fin de journée, on retrouvera davantage d'éclaircies. Les maxima oscilleront entre 7 et 9 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 10 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré, devenant ensuite plus faible.