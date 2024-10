Vent et quelques averses avant le retour du temps sec et du soleil

Il y aura encore du vent mardi avec quelques averses, surtout sur le nord de la Belgique. Il fera sec plus tard dans la plupart des endroits avec un peu de soleil, selon les prévisions de l'IRM.

Le temps sera généralement très nuageux avec encore quelques averses, surtout sur le nord du pays. Par la suite, davantage d'éclaircies se développeront et le temps restera sec sur la plupart des régions. En fin d'après-midi, le risque d'averses augmentera à nouveau. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest, devenant faible et variable vers le soir. Les maxima oscilleront entre 12 et 16 degrés.