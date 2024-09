Vers un week-end digne de l'automne ? Voici votre météo pour cette fin de semaine

Le temps sera généralement ensoleillé à la mer l'après-midi. Il fera frais pour la saison avec des maxima de 11 ou 12°C en Hautes Fagnes et de 16 ou 17°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible et parfois modéré localement pendant la journée, d'abord de direction variable, puis principalement de nord-ouest. Dans l'est du pays, il sera souvent modéré de nord.

Samedi soir, le temps sera sec et dans l'intérieur souvent partiellement nuageux. Au cours de la nuit prochaine, le ciel deviendra serein à peu nuageux avec un risque de brume par endroits. Il fera à nouveau très frais avec des minima oscillant entre 3°C en Haute Ardenne et 8 ou 9°C à la côte, sous un vent faible de direction variable ou de sud-ouest. Le temps devrait rester sec dimanche et devenir progressivement plus doux, avec des maxima entre 13 et 19°C.

Dimanche, le temps sera d'abord ensoleillé sur la plupart des régions. En cours de journée, cumulus et éclaircies alterneront. Le temps restera sec et deviendra plus doux avec des maxima entre 13 et 19 degrés. Le vent sera faible et sur l'ouest du pays parfois modéré, généralement d'ouest à nord-ouest.