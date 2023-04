1e étape: classement

4. Anouska Koster (P-B); 5. Femke Gerritse (P-B); 6. Arianna Fidanza (Ita); 7. Maeva Squiban (Fra); 8. Stine Andersen Borgli (Nor); 9. Heidi Franz (USA); 10. Cédrine Kerbaol (Fra); 11. Mie Ottestad (Nor) 0:04; 12. Alice Maria Arzuffi (Ita) 0:05

3. Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) 0:07

4. Anouska Koster (P-B) 0:08; 5. Femke Gerritse (P-B) 0:13; 6. Arianna Fidanza (Ita); 7. Maeva Squiban (Fra); 8. Stine Andersen Borgli (Nor); 9. Heidi Franz (USA); 10. Cédrine Kerbaol (Fra); 11. Mie Ottestad (Nor) 0:17; 12. Alice Maria Arzuffi (Ita) 0:18; 13. Thomas Ségolène (Fra); 14. Christine Majerus (Lux); 15. Melissa Rollins (USA) 0:27; 16. Sofia Bertizzolo (Ita) 0:28; 17. Aniek van Alphen (P-B) 0:49; 18. Hannah Ludwig (All); 19. Malin Eriksen (Nor); 20. Quinty Schoens (P-B)... 51. Marthe Goossens (Bel) 3:41. olène (Fra); 14. Christine Majerus (Lux); 15. Melissa Rollins (USA) 0:14; 16. Sofia Bertizzolo (Ita) 0:15; 17. Aniek van Alphen (P-B) 0:36; 18. Hannah Ludwig (All); 19. Malin Eriksen (Nor); 20. Quinty Schoens (P-B)... 51. Marthe Goossens (Bel) 3:28.