223.000 demandeurs d'emploi en Wallonie: "Il faut sanctionner", avance le ministre de l'Économie

Le ministre de l'Économie, Willy Borsus (MR), dit qu'il y a 223.000 demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie. Un nombre jugé important alors même qu'il y a "un certain nombre de métiers en pénurie vacants", même dans "des fonctions plus immédiatement accessibles". Il ajoute: "Un élément, particulièrement interpellant, c'est le chômage de longue durée. Parmi ces demandeurs d'emploi, il y en a de l'ordre de 93.000 qui le sont depuis deux ans et 38.000 depuis cinq ans."

Que faut-il faire dès lors? "Faut-il obliger certains demandeurs d'emploi à accepter des jobs?", interpelle le journaliste. "Il faut d'abord accompagner, mais à un certain moment, il faut sanctionner", répond Willy Borsus. Il s'explique: "Je propose que dès l'instant où on refuse un emploi convenable, où on ne se présente pas à un entretien d'embauche ou on s'y présente de façon tout à fait artificielle en n'ayant manifestement pas la volonté d'être engagé, effectivement, on sera sanctionné." Il affirme qu'il y a "toute une série de possibilités, mais au bout du compte, si on ne les saisit pas, la sanction doit être effective".