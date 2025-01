Adhésion d'anciens militants d'extrême-droite au MR: "Chacun a droit à une seconde chance", estime le ministre-président wallon

Alors que le pays se réveille ce lundi matin avec une grève nationale qui paralyse tout le pays, trafic aérien compris, le ministre-président wallon Adrien Dolimont s'est présenté face à Martin Buxant pour l'interview politique de 7h50 dans le bel RTL Matin.

Membre du MR, parti dans l'actualité en raison de la récente adhésion d'anciens membres du parti d'extrême-droite "Chez Nous", Adrien Dolimont s'est expliqué sur cette polémique qui a gonflée ce week-end. "L'extrême-droite n'a rien à faire chez nous, on la condamne fermement", maintient-il. "Cependant, tout le monde a le droit à une seconde chance à partir du moment où on abandonne toutes les thèses de l'extrême-droite et j'espère qu'il y a eu des discussions en amont à ce propos".