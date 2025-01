Adhésions controversées au MR: "Ceux qui votent extrême droite ne sont pas des sous-citoyens", affirme Georges-Louis Bouchez

"On aurait dû consulter en interne": voilà ce qu'a répondu Sophie Wilmès sur le plateau du RTL info 19h du dimanche 12 janvier, alors qu'elle était interrogée sur les récentes adhésions de militants d'extrême droite au MR. Pour Georges-Louis Bouchez, qui a répondu aux questions de Martin Buxant ce 19 janvier, il ne s'agissait pas là d'une critique de la part de la vice-présidente du Parlement européen. "C'est une opinion et chacun a le droit dans un mouvement démocratique d'avoir une opinion", a-t-il indiqué.

Le MR cherche-t-il à flirter avec l'extrême droite? "Je n'ai pas été chercher des gens ou faire des accords avec l'extrême droite, comme ça a été le cas avec d'anciens militants du PTB", se défend-t-il. "Nous sommes un grand mouvement populaire et toutes les personnes qui adhèrent à nos valeurs libérales sont les bienvenus." C'est, selon lui, ce partage de valeurs qui a permis au MR de passer de 19% des votes lors de la prise de présidence de Georges-Louis Bouchez à 30% aujourd'hui. "On a réussi à convaincre et ce ne sont pas les autres qui viennent avec leurs idées."