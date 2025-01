Affaire Didier Reynders: des auditions sur la lutte contre le blanchiment vont être lancées

"On a bien compris qu'il y a un problème. Je veux que cette commission s'assure que nos règles sont bien suivies. Si j'en crois ce qu'on lit dans la presse, ce n'est pas le cas", a expliqué Hugue Bayet (PS).

Les socialistes ont formulé cette demande à la suite des nouvelles révélations dans le dossier des soupçons de blanchiment d'argent sale dans le chef de l'ex-commissaire européen et ancien ministre des Finances, Didier Reynders (MR). Le Soir a révélé la semaine passée que la Banque nationale avait ouvert une procédure d'inspection visant ING parce que celle-ci aurait attendu plusieurs années avant de transmettre aux autorités les soupçons qui pesaient sur M. Reynders en raison de ses dépôts réguliers d'argent liquide.

La requête a reçu le soutien de sept voix contre quatre (N-VA et Open Vld) et une abstention du MR.

Le MR ne s'est guère montrée enthousiaste à soutenir l'organisation d'auditions, l'enquête de contrôle de la BNB n'ayant pas encore livré ses résultats et une procédure judiciaire étant ouverte sur le cas de M. Reynders.

"Mais si je vote pour, on en tirera des conséquences, si je vote contre, on en tirera d'autres. (...) Je comprends que l'on s'amuse politiquement. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement, on peut s'occuper mais je ne vais pas prendre position dans un débat comme celui-ci", a souligné le chef de groupe MR, Benoît Piedboeuf.