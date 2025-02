Après plus de 40 heures de débat, la Chambre accorde la confiance au gouvernement De Wever

Après plus de 40 heures de débat, la Chambre a accordé sa confiance sur la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement.

Depuis mercredi à 10h00, les députés ont débattu non stop de l'accord de gouvernement. Plusieurs chapitres de l'accord Arizona ont donné lieu à de longs et parfois vifs échanges entre la majorité et l'opposition, en particulier les réformes en matière de pension, d'emploi, de fiscalité et d'asile.