Après sa démission, Conner Rousseau victime de menaces de mort: il n'oserait plus garer sa voiture dans son garage

Le politicien de 31 ans fait en effet l'objet de menaces de mort. La police de Saint-Nicolas évoque des menaces "graves" et a ouvert une enquête. Selon nos confrères de VTM, Conner Rousseau aurait confié qu'il n'ose plus garer sa voiture dans son garage, de peur que quelqu'un l'y attende.

Il a démissionné il y a deux jours et aujourd'hui, il est menacé... Conner Rousseau, l'ex-président des Socialistes flamands, est une fois de plus au cœur de l'actualité.

Les menaces auraient été proférées il y a environ deux semaines à l'encontre de l'ex-président du Vooruit. Cela ne s’est pas fait par lettre ou sur les réseaux sociaux, mais verbalement, indique VTM NIEUWS. La police ne veut pas dire qui sont les suspects, mais il s'agit "d'un groupe de personnes" voulant faire "quelque chose" à Conner Rousseau.

On ne sait pas si le politicien bénéficie d'une protection policière, mais VTM précise que Conner Rousseau a toujours fait preuve d'une sorte de "vigilance accrue" depuis qu'il a été menacé il y a un an. Sa mère, Christel Geerts - politicienne du sp.a et du Vooruit à Saint-Nicolas depuis plus de 20 ans - affirme également qu'il y avait des "menaces concrètes" contre lui.

Selon elle, son fils ne va pas bien non plus. Vendredi soir, il a renoncé à la présidence après plusieurs déclarations racistes et sexistes dans un café. "Il est surtout concentré sur lui-même. Je pense qu'il n'est pas sorti samedi. C'est la première fois de sa vie", dit-elle dans une interview à VTM NIEUWS. "Il a besoin de repos. Ces menaces, ces fausses accusations, le récit de la sortie, ça pèse. Qu'est-ce que les gens attendent de lui au juste ?"