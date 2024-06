Après une journée éprouvante, les assesseurs sont épuisés: "On a à peine mangé, à peine bu, à peine été aux toilettes"

La fermeture tardive des bureaux de vote n'a pas facilité la tâche des assesseurs. Gaelle est l'une d'eux et elle confirme : "Je suis lessivée, je n'ai plus de jambes, plus de bras. On doit encore clôturer, faire les décomptes de tous les votants et de notre bureau et puis on espère pouvoir profiter d'une soirée un peu calme chez nous."

Des retards importants sont survenus dans certains bureaux, les votants devant attendre parfois jusqu'à deux à trois heures. "On n'a pas arrêté donc vraiment, on ne comprend pas comment cette attente a pu se passer, vraiment, on a essayé d'avancer au maximum", assure Gaelle. "On s'excuse si ça a pu prendre beaucoup de temps, mais vraiment, on n'a pas arrêté de la journée, on a à peine mangé, à peine bu, à peine été aux toilettes", ajoute-t-elle.