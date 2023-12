Ariane Estenne réélue pour un second mandat à la tête du MOC

Ariane Estenne a indiqué que "la résistance démocratique" restera le fil conducteur de son prochain mandat.

"L'actualité nous montre aujourd'hui que ce qui accompagne, voire ce qui accélère et renforce chaque recul de droit, c'est bien la fragilisation en cours de la démocratie elle-même", a-t-elle déclaré dans son discours de réélection. "Dans le champ socioéconomique, dans celui des migrations ou de l'écologie, la question n'est pas seulement de savoir quelle société on souhaite, mais aussi par quel chemin démocratique on va pouvoir décider nous-mêmes, des limites à ne pas franchir et des pratiques égalitaires à mettre en œuvre pour bien vivre ensemble."