Bad buzz, "Hérisson Gate" de Jacqueline Galant et surprise chez les Engagés: voici le résumé de l'actualité politique de la semaine

Carnet de campagne en version négociations, 12ème épisode. Au menu: une sympathisante du PS qui félicite l’Iran, des feux-rouges tueurs, des députés Engagés qui veulent allonger le délai de l’IVG, la prolongation de la LEZ à Bruxelles et une ministre des Médias accusée de mensonge autour d’un dossier de tondeuses et de de hérissons.

Une autre publication en a surpris plus d'un: celle d'Emel Dogancanil, candidate de Schaerbeek, qui évoque l'insécurité dans la commune et les "feux rouges qui veulent nous tuer" quand ils ne sont pas synchronisés avec l'arrivée d'un tramway...

La surprise de la semaine chez les Engagés

La future coalition Arizona a décidé de bloquer le vote de tout nouveau texte à la chambre tant que le gouvernement n’est pas formé. Cela concerne notamment le vote pour le prolongement du délai de l’IVG à 18 semaines.

Ce dossier reviendra dans la négociation et puis à la Chambre et ce jour-là, les anciens chrétiens démocrates du PSC-CDH devenus les engagés, pourraient bien être plus progressistes que conservateurs. "Très clairement, les Engagés sur la question de l'avortement, auront une totalité liberté de vote et d'opinion", a indiqué Maxime Prévot. "Sur les questions éthiques, c'est une ligne claire des Engagés, et la majorité d'entre eux m'ont fait savoir qu'ils soutiendront l'allongement à 18 semaines du délai."