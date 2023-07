Bart Somers n'est pas candidat à la présidence de l'Open Vld

"J'ai été président durant cinq ans et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et d'engagement. Je suis actuellement ministre et je fais cela également avec beaucoup d'engagement. Il ne m'appartient pas d'ambitionner d'exercer ce rôle. Il y a sans le moindre doute beaucoup d'autres bons talents dans notre parti", a-t-il déclaré.

En tant que président ad interim, le Premier ministre Alexander De Croo est actuellement à la recherche d'un successeur à Egbert Lachaert, qui a annoncé sa démission de la présidence des libéraux flamands la semaine dernière.